Kommune vil komme massive regnbyger og oversvømmelser til livs

I sidste uge kunne Bettina Ebbesen Hansen meddele, at hun flytter sin skobutik, City Sko. Det sker efter, hun gentagende gange har haft vand i sin kælderbutik.

- Jeg er oprigtigt ærgerlig over, både når det rammer vores erhvervsliv, og når det rammer vores borgere. Vi gør alt, hvad vi kan i Vejle Byråd for at løse den kæmpestore udfordring, vi står med, siger Søren Peschardt, der er formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle.



En del af udfordringerne er, at Vejle ligger i bunden af en dal, og at Grejs Å løber gennem byen. Men ifølge Søren Peschardt er der flere mulige løsninger på vandmængderne.

- Vi vil parkere mere vand opstrøms i Grejs Å-systemet og sikre, at når eller hvis vandet kommer ned i byen, at vi bliver bedre til at guide det derhen, hvor det giver mindre skade.