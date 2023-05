Kommune vil prøve at sælge tidligere asylcenter

Det har siden ikke været muligt for Vejle Kommune at finde nogen, der vil leje de 2400 kvadratmeter store lokaler. Af den grund mangler der årligt 1,5 millioner i kommunekassen, og derfor har kommunen nu planer om at sætte bygningerne til salg. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.



Center Sandvad har været centrum for en længere saga, hvor både byens beboere og Vejle Kommune har protesteret over Udlændingestyrelsens beslutning om at lade asylansøgere med en kriminel fortid eller misbrugsproblemer flytte ind i Center Sandvad.