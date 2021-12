Kommunen protesterer: De nye beboere i Sandvad må ifølge lejekontrakten ikke flytte ind i asylcenteret

Mange forskellige mennesker har boet i Sandvad

Kommunens brev til ministeren er en opfølgning på at lignende brev til Udlændingestyrelsen. Her anmoder Vejle Kommune om, at Udlændingestyrelsen bekræfter, at lejemålet i Sandvad ikke benyttes til andre målgrupper end det, der fremgår af lejekontrakten.



Ifølge brevet til ministeren er de første 14 beboere flyttet ind i Center Sandvad. Det er sket uden, at kommunen er blevet orienteret.

I lejekontrakten af 20. september 2010 er det som beskrevet kun uledsagede mindreårige asylansøgere, der skal bo i Center Sandvad. Det er dog ikke kun i den kategori, der har opholdt sig på Center Sandvad.

Ifølge Røde Kors har centeret i Sandvad gennem årene været benyttet til mange forskellige grupper af asylansøgere. Det har været familier, voksne og børn.

Til spørgsmålet om, hvorfor Vejle Kommune først nu gør opmærksom på, at lejekontrakten og beboerne ikke stemmer overens, så ser borgmesteren det som et nødvendigt skridt.

- Nu er vi nået dertil i dialogen, at vi er nødt til at prøve alle de muligheder, der er for at gøre op med det, man synes er forkert. Det kan der være et juridisk spor i, siger borgmesteren.

Håber du, det er en vej ud?

- Jeg ved ikke, hvad jeg håber på. Jeg har givet udtryk for mange gange, at Sandvad ikke egner sig til den type borgere, fortæller Jens Ejner Christensen (V).

Styrelsen kontakter kommunen

TV SYD har fredag kontaktet Udlændingestyrelsen for at høre, hvordan de forholder sig til brevet fra Vejle Kommune.

Her svarer vicedirektør Grith Sandst Poulsen.

- Vi har modtaget Vejle Kommunes brev og forventer at besvare henvendelsen direkte til kommunen, lyder svaret.

TV SYD har fredag også kontaktet Udlændinge- og Integrationsministeriet, der bekræfter, at have modtaget brevet fra Vejle Kommune, men at ministeriet ikke har haft mulighed for at forholde sig til indholdet endnu.