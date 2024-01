Kommuner har svært at få anbragt voldsdømte

Det kommer frem i forbindelse med en grov voldssag i Vejle anden juledag. Her fulgte en 25-årig mand efter en yngre kvinde og overfaldt hende nede i en vaskekælder.

Voldsmanden og offeret kendte ikke hinanden, men manden har i årevis hørt stemmer, som "beordrer" ham til at overfalde tilfældige mennesker. Det førte i september til, at han blev dømt til anbringelse på en institution for kriminelle med psykiske handicap.

Men Vejle Kommune har trods henvendelser til ti bosteder ikke kunnet finde en plads til manden, så derfor var han på fri fod anden juledag, tre måneder efter dommen.

Det er også et problem i andre kommuner landet over, oplyser det regionale Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark.