Kommuner vil have færre benzinbiler - men tøver med forbud

Flere kommuner er ikke klar til at følge København, som vil arbejde for at gøre kommunen fri for fossile køretøjer såsom benzin- og dieselbiler i 2030 og i stedet gøre plads til for eksempel elbiler.

Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), siger, at kommunen generelt arbejder med, at der skal komme færre biler.

- Vi kommer til at arbejde mere med en generel reduktion af biler, frem for at bestemme hvilke biler der må køre i byen, siger han til Ritzau.