Konservativ ordfører genindtager post han ellers trak sig fra

Det oplyser partiets gruppeformand Mona Juul i en sms til Ritzau.



Niels Flemming Hansen, der er valgt i Sydjyllands Storkreds og bor i Vejle, har før været forsvarsordfører, men han trak sig i maj 2022 fra ordførerskabet.

Det skete, efter det kom frem, at en virksomhed, Niels Flemming Hansen er medejer af, solgte sko af mærket Ecco.

Ecco har fået heftig kritik for firmaets aktiviteter i Rusland trods krigen i Ukraine.

- Rasmus (Jarlov, red.) er selvfølgelig tilbage på sine ordførerskaber, når han kommer igen, skriver Mona Juul i beskeden.

Niels Flemming Hansen, der udover at være folketingsmedlem også er partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget, udtalte i en skriftlig kommentar til Vejle Amts Folkeblad i 2022, at kritikken af Ecco var berettiget.

Han erkendte her, at der kunne rejses tvivl om, hvor hans loyalitet lå.

- Jeg har derfor efter aftale med min gruppeformand meddelt, at jeg ønsker at stoppe som forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti, lød det dengang.