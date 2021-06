Kontakttallet er under en for anden uge i træk

Tirsdag er der registreret 222 smittetilfælde, hvilket er det laveste siden 6. september 2020. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De seneste smittetilfælde er fundet via 81.080 PCR-test, som tages i halsen. Det er et lavere antal test end de seneste mange måneder.

Lav positivprocent

Andelen af smittede - kendt som positivprocenten - er 0,27 procent, hvilket er blandt de laveste, der er registreret siden sidste sommer.

Ud over PCR-test er der det seneste døgn foretaget 424.430 lyntest, som tages via næsen.

Positive prøvesvar herfra indgår dog ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om svarene. Derfor anbefaler de danske sundhedsmyndigheder, at man tager en opfølgende PCR-test, hvis lyntesten er positiv.

Antallet af indlagte falder

På landets sygehuse er status tirsdag, at antallet af indlagte er faldet med en til 101. Her skal man - ligesom ved smittetallet - også tilbage til september for at finde et tilsvarende antal indlagte.

Indlæggelserne med coronasmittede er dykket med 90 procent sammenlignet med januar, hvor der var mest pres på landets hospitaler.

Der er det seneste døgn registreret et nyt coronadødsfald. Samlet har Danmark registreret 2527 dødsfald siden marts 2020.

Kontakttallet falder

Kontakttallet for coronapandemien er på 0,8. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Tallet var det samme i sidste uge.

- God sæsoneffekt og vacciner kan igen ses på kontakttallet. Det er beregnet til 0,8. Genåbningen går som planlagt, skriver han på Twitter.