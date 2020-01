Kraftig blæst var skyld i to ulykker: Teltstænger spiddede bilrude

Et træ på Koldingvej var skyld i, at to biler forulykkede. Foto: Localeyes.dk

Lørdag var blæsende og ruskende, hvis man bevægede sig udenfor hjemmets fire vægge. I Vejle gav kraftige vindstød anledning til to uheld.

Omkring klokken 19:30 fik et vindstød et byggetelt til at lette fra jorden ved Boulevarden i Vejle. Teltet fløj ud på vejen, hvor en af stængerne spiddede en rude på en forbikørende bil. Bilisten slap heldigvis med forskrækkelsen og en smadret siderude. Efterfølgende blev teltdugen taget af, så den ikke kunne gøre mere skade.

Tidligere på dagen - omkring klokken 18, var også et træ skyld i, at to biler forulykkede på Koldingvej mellem Vejle og Højen. Vagtchefen ved Sydøstjyllands politi oplyser, at der ingen personskader er.

Det blæsende vejr fortsætter i dag med op til hård vind fra sydvest og vest. Det blæsende vejr bliver krydret med en masse vand. Helt op til 20 millimeters regn kan syd- og sønderjyderne forvente. Vejrværterne spår, at vinden vil stilne af, når regnen stopper.

