Krigsveteraner finder fred i bueskydning

Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Soldaterprojekt, Dansk Militært Idrætsforbund og Vejle Bueskyttelaug afviklede lørdag det nationale bueskydningsstævne for skadede veteraner.

Dagens deltagere kommer fra DIF Soldaterprojekts tre 'Safe Zone bueskydningshold' fra København, Skive og Vejle.

Holdene er et mødested for skadede veteraner. På holdene mødes de ugentligt for at dyrke idræt i trygge, sociale fællesskaber.