Krimiforfatter Jens Henrik Jensen: - Oxen kommer som tv-serie på TV2

- Jeg godt kan lide, at det er et sted, som læserne kan genkende eller opsøge. Jeg synes, det handler om at kunne være troværdig, og jeg kan jo høre på læserne rundt omkring, at det er detaljen, der betyder utroligt meget. Det er nærheden, så dvs. at her ude i Vejle Ådal, der skal det være beskrevet så præcist, at dem, der kommer herud og går på toppen af Runkenbjerg føler sig overbevist om, at jeg også har været her, siger Jens Henrik Jensen, som selv ofte kommer i området for at rekreere.

Jens Henrik Jensen er fuldtidsforfatter. Hans bøger sælger så godt, at han kan leve af at skrive. Serien om Niels Oxen er udkommet i 14 lande. Før det kom så vidt, skrev han, når han havde fri fra sit job som journalist og redaktør på Jydske Vestkysten i Esbjerg.