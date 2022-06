Kristian Thulesen Dahl er ikke færdig med politik, spår analytiker

Hvad nu?

Selv om det kan se sort ud for DF, hvor flere og flere vælgere og partikollegaer vender partiet ryggen, mener Kaare Hanghøj Johansen, at det kan gå begge veje for Kristian Thulesen Dahl.

- Det er selvfølgelig svært at spå om præcist, hvad der kommer til at ske. Men der er ingen tvivl om, at Kristian Thulesen Dahl har mange vælgere, som kunne tænkes at følge ham, hvis han vælger at skifte parti og for eksempel slå sig sammen med Inger Støjberg, som flere ubekræftede rygter siger, kunne ske, og så kan det se sort ud for Dansk Folkeparti.