Kro og supermarked i strid: Er konkurrence på takeaway unfair?

Billige stjerneskud

Eksempelvis tilbød Superbrugsen to stk. luksusstjerneskud og en flaske hvidvin til 125 kroner, hvad kroen ikke kan hamle op med.

Og sådan bør det ikke være, mener kromutter Dorthe Madsen. Hun opfordrer nu Superbrugsen til at lave mindre takeaway - og i øvrigt ikke sælge det så billigt.

- Ordrebogen er gabende tom torsdag. Jeg opfordrer Superbrugsen til at vise mere samfundssind og lade byens restauranter om mad ud af huset, siger Dorthe Madsen.

Mangler million-omsætning

Jelling Kro har i 2020 tabt en omsætning på en million kroner på grund af nedlukningen i foråret og op mod jul og nytår.

I Superbrugsen afviser uddeler Henrik Werge kritikken.

- Nej, vi har ikke skruet op for takeaway i coronatiden - men vi er blot med en udvikling i hele dagligvaresektoren. Vi ønsker ikke at presse de lokale restauranter og spisesteder, understreger Henrik Werge.

Supebrugsen tilbyder nu at betale for at byens mindre erhvervsdrivende - og også Jelling Kro - kan få reklameplads i den lokale ugeavis som en håndsrækning i en vanskelig tid.