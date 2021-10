Kunstigt udplantet ålegræs i fjord viser sundhedstegn: - Det gror bare derudaf

Også muslingebanker og stenrev

Det er ikke kun ålegræs, som Projekt Sund Vejle Fjord har i værktøjskassen.

De opformerer også blåmuslinger, som bliver sat ud på muslingebanker. Indtil videre er der sat 500 tons blåmuslinger ud for Munkebjerg, som lever i bedste velgående.

Inden længe er det også planen, at der skal etableres stenrev, som kan agere gemmested for de fisk, der allerede er, og som forhåbentligt kommer til i takt med, at økosystemet i fjorden bliver bedre.

- Det er et af de virkemidler, der virker allerbedst, fordi det er noget af det, der virker fra dag ét, fordi fisk kan gemme sig i det med det samme, siger Mads Fjeldsø Christensen.

Projekt Sund Vejle Fjord mangler dog de sidste tilladelser, men biologen håber, at de snart kan komme i gang.

- Det kræver en masse tilladelser at få lov til at lægge de her stenrev ud. Det har indtil videre taget et halvt år at få tilladelse til det. Men efter planen kan vi begynde at lægge stenrev for fem millioner kroner ud i vinterhalvåret.

