Kunstner solgte plakater til støtte for Ukraines børn - nu sælges de til overpris på nettet

Flere slår mønt på plakaten

Flere forsøger at sælge den eftertragtede plakat til overpris under en måned efter, at det officielle salg sluttede.

Kunstneren selv har også set opslagene, og selvom han er glad for, at plakaterne er populære, er han betænkelig ved motiverne bag et sådant salg.

- Når jeg så ser opslagene på Den Blå Avis, kunne jeg godt have lyst til at skrive en kommentar og spørge, om de donerer overskuddet fra deres salg til Ukraine, ligesom vi gjorde, siger Ole Aakjær til Vejle Amts Folkeblad.