Politiet: Ingen mistanke om forbrydelse bag dødsfald

Artiklen er opdateret med politiets seneste melding om, at de ikke længere mistænker, der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet.

En 41-årig kvinde er søndag eftermiddag fundet død i Skovgade i Vejle.

Sydøstjyllands Politi undersøgte i første omgang kvindes død som et mistænkeligt dødsfald.

Søndag aften oplyser de på Twitter, at de endnu ikke har fundet en dødsårsag, men at de ikke længere mistænker, at der ligger en forbrydelse bag den 41-åriges død.

KLIK og se mere tv på localeyes.dk

De pårørende er ifølge politiet underrettet.