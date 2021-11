Kvinde påkørt i fodgængerfelt - vidner forsøgte at redde hendes liv

En 45-årig kvinde fra Vejle er blevet påkørt på Grønlandsvej i Vejle. Efter forsøg på at redde hende omkom hun på stedet.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Torben Møller søndag aften.

Klokken 17.16 får politiet anmeldelsen, og kort tid efter ankommer både politi og ambulance til stedet.

Her kommer de ud til vejen, hvor en kvinde blev påkørt, da hun var ved at krydse vejen via et fodgængerfelt.

- Der er personer på stedet, der yder førstehjælp til kvinden, som desværre afgår ved døden, siger Torben Møller.

Føreren af bilen, der påkørte kvinden, er en 76-årig mand fra Silkeborg.

Politiet var til stede for at undersøge forholdende nærmere, og der har man også været assisteret af en bilinspektør. De undersøger fortsat ulykken.

De pårørende er underrettet.