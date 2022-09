Kvinde stukket med kniv på åben gade - sigtet påstår, det var et uheld

Knivstikkeriet fandt sted i Jacob Gades Stræde i det centrale Vejle. Flere gader i området var ifølge Vejle Amts Folkeblad efterfølgende afspærret i nogle timer.

Den 21-årige mand blev anholdt kort efter knivstikkeriet, og politiet har også fundet gerningsvåbnet.

Stukket i halsen ved en fejl

Han er søndag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor han har forklaret, at der er tale om et uheld. Det oplyser specialanklager Anna Holm.

Manden opsøgte lørdag aften sin 20-årige ekskæreste i Jacob Gades Stræde i det centrale Vejle for at tale med hende. Han ville have hende til at genoptage deres forhold.

På et tidspunkt mens de taler, drejer hun rundt, og han kommer ved et uheld til at stikke hende med kniven, lød hans forklaring.