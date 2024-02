Det skriver Sydøstjyllands Politi på det sociale medie X.



Kvinden blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Kolding torsdag klokken 10, og under en time senere var hun dømt, efter at der blev afsagt en straksdom.

Den lød på 30 dages ubetinget fængslet og altså udvisning af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Kvinden havde stjålet printerpatroner til en værdi af 4200 kroner i Bilka i Vejle, oplyser politiet til Vejle Amts Folkeblad.