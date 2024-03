Kvindelandsholdet kommer til Vejle

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

Vejlenserne kan se frem til at få besøg af kvindelandsholdet i fodbold, hvor det skal spille deres sidste to kampe i jagten på at kvalificere sig til EM i Schweiz i 2025. Hvis landsholdsspillerne kvalificerer sig, vil det være deres niende EM-slutrunde i træk.



Kampene bliver spillet mod Spanien den 31. maj og Tjekkiet den 16. juni, som Danmark er i gruppe med. På papiret er den hårdeste modstander, de forsvarende verdensmestre fra Spanien, men begge kampe ser landsholdsspillerne frem til.

- Jeg glæder mig helt vildt til de to kampe. Vejle er en stor fodboldby, og jeg er sikker på, at vi vil få nogle fantastiske rammer og en stor opbakning fra de danske fans. Vi vil gøre alt for at give danskerne to gode kampe i jagten på kvalifikation til EM, siger fodboldangriberen Amalie Vangsgaard.



Billetsalget til kampene er allerede åbent, så man kan allerede nu sikre sig pladser til fodboldbragene.