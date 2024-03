Det fremgår af autorisationsregisteret, som administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke oplyst til avisen, hvorfor lægen har fået frataget sin autorisation.

Den 58-årige læge blev ifølge Vejle Amts Folkeblad idømt 30 dages betinget fængsel ved Retten i Kolding i januar for at have overtrådt et tilhold mod sin yngre ekskæreste og for at sende dødstrusler til hende og hendes nye kæreste.