Læge kritiserer 'vattet' udmelding fra Sundhedsstyrelsen

Men undtagelsen hører til sjældenhederne.

- Jeg kender ikke nogen, der i almen praksis har vaccineret børn. Det er ofte ikke i almen praksis, at det foregår, men ved meget, meget syge børn på specialambulatorier, siger lægen.

Lægernes ansvar

Han forklarer, at det er ret simpelt at få en vaccine, hvis en læge ikke overholder retningslinjerne, fordi det er lægerne, der tager beslutningen om, hvorvidt et barn skal vaccineres eller ej.

Det fremgår også af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at det er lægefaglig vurdering.

Lægen skal dog registrere vaccinationen i journalen og sende det ind til Det Danske Vaccinationsregister.

- Du skal jo dokumentere det i journalen, hvorfor du har givet vaccinationen. Jeg skal ikke kunne sige, hvad folk skriver, men jeg tror ikke, at de skriver direkte, at de har brudt anbefalingen, siger han.

Kritiserer 'vattet' udmelding

Torsdag kom Sundhedsstyrelsen som nævnt med en melding til regionerne og lægerne, hvor de mindede om at overholde anbefalingerne, men her kunne lægen fra Vejle godt tænke sig lidt mere alvor fra styrelsens side.

Han påpeger, at det er nødvendigt at skære igennem overfor lægerne, der bryder med anbefalingerne, så man tager ansvaret og ikke bare stikker vacciner i hænderne på lægerne, og lader dem gøre, hvad de vil.



- Jeg vil gerne have, at de kommer ud med en skarpere udmelding: At det her simpelthen er uacceptabelt - hvis de virkelig mener det. Det er for vattet. Det er trods alt regeringen og sundhedsmyndighederne, der har ansvaret for at retningslinjerne overholdes, når det er vacciner, der er købt af staten og en vaccinationsindsats, der foretages på initiativ af staten, siger han.

Sundhedsstyrelsen er blevet forholdt kritikken, men ønsker ikke at tilføje yderligere kommentarer end det skriftlige svar, de gav torsdag, hvor de skriver:

- Det er meget simpelt. Vi anbefaler ikke at vaccinere børn og unge under 18 år med tredje stik. I Sundhedsstyrelsens vaccinations-styregruppe er man blevet opmærksom på, at det foregår nogen steder. Derfor har vi sendt et brev til regionerne om at bede deres ansatte om at minde dem om, at det ikke er Sundhedsstyrelsens anbefalinger.