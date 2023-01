Læger skal lære nyt om at hjælpe døende

Uddannelsen - for i første omgang 28 læger - er netop startet i denne uge i et samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Selskab for Palliativ Medicin med Anette Hygum i spidsen, der til dagligt arbejder som ledende overlæge i Vejle på Palliativt Team på Sygehus Lillebælt.



Det er flere gange slået fast, at langt de fleste patienter, som får palliativ, altså lindrende behandling, eller som kommer på hospice, er kræftpatienter.

Derfor er der brug for mere støtte til patienter med alle mulige andre livstruende og lige så belastende diagnoser.