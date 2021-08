Længdespringeren Daniel Wagner ender med endnu en PL-bronze

Ntando Mahlangu, der har to proteser, vippede Wagner af førstepladsen med et imponerende spring på 7,17 meter. Derefter slog Leon Schäfer også danskeren med et spring på 7,12 meter, som ligeledes overgik Wagners paralympiske rekord for atleter med én protese.



Det stod nu klart, at Wagner skulle overgå sig for at tage guld, og det skete altså ikke. Dermed endte det med en endnu en bronzemedalje til danskeren.

Mahlangus spring endte som ny verdensrekord i klassen for atleter med to proteser.