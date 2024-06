Lærere blev udsat for vold - påbud førte noget godt med sig

I alt har Arbejdstilsynet vurderet arbejdsmiljøet til at være decideret sundhedsfarligt for skolens ansatte på 46 af landets skoler.

- Det er ikke en skoleleders drøm at få et påbud. Men jeg tror, at det har ført noget godt med sig, for vi er blevet meget dygtigere til at forebygge episoder, siger Gert Hougaard.

Det siger skoleleder, Gert Hougaard, til TV SYD, efter det er kommet frem, at 46 af landets skoler fra 2021 til 2023 fik enten et påbud eller et strakspåbud fra Arbejdstilsynet på grund af fysisk og psykisk vold begået af elever mod lærere.

I 2022 viste en rapport fra Danmarks Lærerforening , at de hyppigste former for fysisk vold er slag, spark og skub. De hyppigste former for psykisk vold er dødstrusler, råb og nedgørende bemærkninger.

- Hvis en konflikt er på vej, så skal vi ikke blive ved med det, vi hele tiden har gjort. Så skal vi sadle om. Så vi er blevet dygtigere til at korrigere. Vi skal ikke flytte grænserne, dem skal eleverne kende til hver en tid. Det er, når vi flytter grænserne, at børn og unge får sværere ved at navigere i det. Vi skal være faste i grænserne, men åbne i tilgangen, siger han.

Efter strakspåbuddet gik Skibet Skole i gang med at lægge en strategi for, hvordan risikoen for fysisk og psykisk vold undgås.

- Man har jo mulighed for at tale med psykologerne, men de er også vildt pressede på tid, og så gør man det ikke. Der var en elev, der skadede et af mine led i en sådan grad, at jeg burde have søgt lægehjælp, men det fik jeg ikke gjort på grund af arbejdspres.

Hun fortalte, at hun jævnligt oplever spark, skub, tramp på fødder, at blive kastet efter med genstande og sågar knytnæveslag.

- Det er skræmmende, det er blevet så almindeligt at sige "dumme kælling", "fede svin", "fuck dig" og "møgluder". Det værste er kontinuiteten, at det foregår så hyppigt. Når det er børn, der siger det, tager man det ikke så meget ind i første omgang. Men når det er så hyppigt, er det mere voldsomt, sagde "Camilla" dengang.

- Når vi indskriver elever i specialafdelingen, hvor vi har fået strakspåbuddet, laver vi et skema over, hvordan eleverne reagerer, når de er i grøn, gul og rød zone, og hvad vi kan gøre for at undgå de forskellige zoner. Det vigtigste arbejde er at forebygge det, siger Gert Hougaard.

Han siger, at det handler om at kende elevernes egne grænser, og dér opererer de med farvekasser. Jo tættere man er på rød, jo større er risikoen for konflikter.

- Det at blive udsat for noget ubehageligt gentagne gange kombineret med at føle magtesløshed er en giftig blanding, siger Torsten Bjørn Jacobsen til TV 2.

Ane Halsboe-Jørgensen understreger, at det er vigtigt at tage volden seriøst – også selvom det er børn, der slår.

I januar 2022 udgav Danmarks Lærerforening en rapport , hvori de også kunne dokumentere, at der sker omfattende fysisk og psykisk vold og trusler mod lærere. Rapporten viste, at 34 procent af lærerne i den danske folkeskole har været udsat for vold.

- I 90’erne var der nok i højere grad en forståelse af, at det, den voksne sagde, også var det, eleven gjorde. Nu er det ikke sådan, at fordi de voksne stiller et krav, så følger eleven det. Børnene opfylder kravene, hvis de kan, siger skolelederen.

Det virker til, at lærerne kan være magtesløse over for visse elever. Er der overhovedet flere værktøjer tilbage i værktøjskassen over for de elever, der udøver fysisk og psykisk vold mod lærere og andre elever?

- Jeg tror generelt, vi er for dårlige til at bruge de sanktionsmuligheder, vi har. Men vi er ikke så glade for at bruge dem, for vi føler, at vi har spillet fallit pædagogisk, hvis vi eksempelvis laver et tvungent klasseskift, en midlertidig bortvisning eller en eftersidning, hvilket man faktisk gerne må, siger han.

Kan du garantere, at I ikke får flere påbud?

- Jeg håber bestemt ikke, at vi får flere. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at undgå det. Men på et sted, hvor 550 mennesker hver dag mødes, kan vi ikke undgå, at der sker noget uforudset, siger Gert Hougaard, skoleleder på Skibet Skole.