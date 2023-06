Landbruget kommer til byen i Egtved

Egtved Handelsforening og Kolding Herreds Landboforening er nemlig gået sammen om at skabe en dag, hvor lokale landmænd tager dyr og maskiner med ind til byen for at vise det frem, så både børn og voksne kan opleve, hvad landbruget har at byde på.



- Når nu byen ikke kommer ud til landbruget, og børn i skolen ikke rigtig ved hvor mælken og kødet kommer fra, så må vi en til byen, så folk kan få øjnene på for, hvad landbruget kan, siger Jytte Helene Have, der er en af de lokale landmænd, der stolt viser sit erhverv frem.