Landbrugets førstemand glæder sig over bred aftale om grøn omstilling

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, der selv driver landbrug ved Randbøl mellem Vejle og Billund,.er glad for, at det er lykkedes at lande en historisk bred aftale på landbrugsområdet.

'Det vidner om et ansvarligt Folketing, som har taget en svær opgave på sig, mener formanden.



- Det er rent ud sagt en kæmpe lettelse, at der er indgået en bred aftale. Vi har arbejdet benhårdt for, ikke at blive kastebold mellem rød og blå blok i årene der kommer. Det er lykkes, og det er jeg glad for. Det giver tryghed, når landmænd og virksomheder skal lave investeringer, der rækker mange år ud i fremtiden. Det er også positivt, at regeringen har holdt fast i målet om en aftale hen over midten i dansk politik, siger Søren Søndergaard i en pressemeddelelse..

For Landbrug & Fødevarer har det først og fremmest handlet om at få en aftale, der skaber ro om erhvervets fremtid, og sikrer den nødvendige finansiering. Det er delvist lykkedes, mener Søren Søndergaard.

Vigtigt med solid finansiering

Mens der i andre sektorer har været politisk velvilje til at finde nye midler til finansiering af grønne tiltag, er det gået mere trægt i landbrugsforhandlingerne.

Søren Søndergaard hæfter sig ved, at der i de seneste uger er kommet en bredere anerkendelse af, at der er brug for nye penge til den ambitiøse, grønne omstilling.

- Det er også en sejr, at partierne har prioriteret flere penge til grønne investeringer, så vi sikrer en reel og forbedret klimaindsats frem for en ren omfordeling af eksisterende midler. Vi går en stor og svær omstilling i møde med de krav, aftalen stiller til os, men med en bred aftale har vi en historisk mulighed for, i partnerskab med samfundet og politikerne, at fortsætte den grønne omstilling af verdens bedste fødevareerhverv, mens vi leverer eksportindtægter, arbejdspladser og fødevarer i verdensklasse, siger Søren Søndergaard.