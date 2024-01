Landets mest sælgende band gæster Jelling Musikfestival

Til gengæld løfter landets mest sælgende band gennem tiderne, AQUA, i dag sløret for, at de i slutningen af foråret er et af navnene på plakaten af kunstnere til Jelling Musikfestival. Det er den eneste festival, bandet besøger i år.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

AQUA havde sin storhedstid op gennem 1990´erne, men fik sidste år en genfødsel på den internationale musikscene, da en redigeret udgave af nummeret 'Barbie Girl' fra 1997 var en del af soundtracket til biografbaskeren 'Barbie', der sidste år blev set af 583.000 danskere.

Jelling Musikfestival finder i år sted fra den 23. maj til og med den 26. maj.