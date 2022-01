Landmænd vil hylde touren på den store klinge - men de skal passe på

I år begynder cykelløbet Tour de France med tre etaper i Danmark, hvor de to etaper går gennem Syd- og Sønderjylland.

Det giver danske landmænd mulighed for at udsmykke deres marker som en hyldest til en af verden største sportsbegivenheder, der med lidt held kan blive transmitteret til millioner af seere verden over.



- Unik mulighed for landmændene

Og hvis de skulle få den ide, så skal de bare kaste sig ud i det. De kan nemlig beholde retten til landbrugsstøtte, hvis de overholder nogle enkle regler, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tour de France begynder den 1. juli i København. Den tredje etape går fra Vejle gennem Kolding og Aabenraa for at ende i Sønderborg. Langs den 190 kilometer lange rute er der rig mulighed for at sende en hilsen fra markerne. Selvom en hyldest til cykelløbet næppe kan kategoriseres som traditionel landbrugsdrift, er der vide muligheder for at udsmykke en støtteberettiget mark, uden at retten til landbrugsstøtten til marken forsvinder, oplyser styrelsen.

- Det er en helt unik mulighed for landmændene langs ruten, og vi er klar til at rådgive, så de mange udsmykninger ikke bliver bremset af frygten for at overtræde reglerne og miste støtte. Så hvis man er i tvivl, må man hellere end gerne kontakte os for afklaring, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Peter Byrial Dalsgaard i pressemeddelelsen.