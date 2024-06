Det mener landmanden, borgmesteren og venstremanden om skelsættende aftale

Danmark skal reducere sin CO2-udledning markant, og det lader sig kun vanskeligt gøre uden at rammet landbruget, da erhvervet står for en stor del af udledningen.

Jens Ejner Christensen (V) har god grund til at nærlæse den nye grønne aftale, som regeringen har indgået med en række organisationer, for den påvirker ham på flere forskellige måder.

En CO2-afgift på udledninger fra husdyr. Der indføres en afgift på 300 kroner per ton CO2 i 2030 stigende til 750 kroner per ton CO2 i 2035 med et bundfradrag på 60 procent. Den effektive afgift vil dermed udgøre 120 kroner per ton i 2030 stigende til 300 kroner per ton i 2035.

Reduktioner af drivhusgasudledninger for 1,8 millioner ton CO2 i 2030 og potentiale for op mod 2,6 millioner ton i 2035.

Han synes at kravene til landbruget i aftalen er ambitiøse, men fornuftige ikke mindst, når man tager den tid, som landbruget har til at omstille sig i betragtning.

Danmark vil være det første land, der indfører CO2-afgift på landbrug. Vil det ikke være konkurrenceforvridende for danske landmænd i forhold til andre lande?

- Det er jo svært at sige, hvad fremtiden bringer. Der kan være to sider af den mønt. Hvis vi kommer til at evne at være dem, der kommer til at knække nøden i forhold til for alvor at nedbringe CO2-udslippet fra erhvervet, så kan det være godt.

Ville du turde anbefale din børn at gå ind i landbruget set i lyset af, at der nu kommer en CO2-afgift?

- Ja, det ville jeg da selvfølgelig.

Han tilføjer, at han altid ville anbefale sine børn at følge deres interesser. Der er i øvrigt ikke nogen af hans børn, som er beskæftiget indenfor landbruget.

Dele af landbruget har været særdeles kritiske overfor idéen om at indføre en CO2-afgift på landbruget.

Kan du godt forsvare det her overfor de landmænd, som er bekymrede?

- Jeg hæfter mig ved, at vi har fået en lang aftale med mange partier og parter bag. Den stabilitet, der ligger i det, og det at der nogen, det påtager sig et ansvar i politik, det sætter jeg utroligt stor pris på, siger han.

Borgmesteren: Løser ikke problemerne på 10 år

I mange fjorde og indre farvande lider havmiljøet på grund af af for meget kvælstof. Det gælder ikke mindst i Vejle Fjord, hvor 90 procent af ålegræsset er forsvundet.

En rapport fra SDU har vist, at omkring 80 procent af kvælstoffet i Vejle Fjord stammer fra landbruget.