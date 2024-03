Landsby får besøg af håndboldstjerner

Jellings håndboldkvinder har de seneste fem sæsoner gået fra at spille i Serie 2 og befinder sig nu i 2. Division. Alligevel bliver det noget af en udfordring for hjemmeholdet, når Team Esbjerg kommer på besøg tirsdag aften klokken 19 i Gormshallen i Jelling.

Team Esbjerg er sikker på at afslutte grundspillet i landets bedste håndboldliga, som nummer 1, men alligevel kan jellinggenserne se frem til at opleve Nora Mørk, Henny Reistad og Rikke Iversen og co.

Derfor er der lagt op til den helt store oplevelse for de knap 400 gæster, som der er plads til i håndboldhallen.

Inden kampen svarer Jesper Jensen, som er landstræner og cheftræner for Team-Esbjerg, på spørgsmål fra fremmødte håndboldfans og giver en status på dansk kvindehåndbold.