Landsholdet skal møde verdensmestrer i Vejle fredag

Og en af nøglerne til dansk sejr bliver at stoppe Barcelona-stjernerne Alexia Putellas og Aitana Bonmatí.

Det mener den danske veteran Sanne Troelsgaard, der begyndte sin karriere i Vejen.



- De spiller enormt klogt, og det er fascinerende, hvordan de to formår at rykke bolden rundt på banen. Det skal vi ind og forsøge at slå i stykker, siger hun.

Danmark har tabt sine seneste tre kampe mod spanierne uden at score. Men optimismen er til stede, selv om bookmakerne har Spanien som kæmpe favorit.

- Jeg ved ikke, om det vil være en sensation, hvis vi slår dem. Jeg vil hellere sige, at det kræver en storslået præstation af os, siger Sanne Troelsgaard.

Der er kickoff mellem Danmark og Spanien på landsholdets nye hjemmebane i Vejle fredag klokken 19. Tirsdag i næste uge afvikles det omvendte opgør på Tenerife.