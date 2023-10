Landsholdsprofil forlader fransk håndboldklub

Det skriver Metz på sin hjemmeside torsdag.



- Jeg har besluttet, at det er på tide med et nyt eventyr efter fem fantastiske år her. Men denne sæson er først lige begyndt, og jeg har stadig meget at nå med det her hold. Jeg vil gøre mit bedste for, at vi kan gå så langt som muligt.



Louise Burgaard har gennem det seneste årti spillet en stor rolle på det danske landshold. Hun fik debut i 2011 og har siden spillet 158 kampe.

Inden hun tog Metz, spillede hun som senior i FC Midtjylland, Viborg HK, Team Tvis Holstebro og KIF Vejen, efter at hun havde forladt ungdomsrækkerne i Fredericia Håndboldklub.