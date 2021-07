Lang kø til køreprøver giver ekstra straf

Corona-epidemien har udskudt mange unges drøm om et kørekort.

Nu er køreskolerne åbne igen, men der er så meget pres på, at der for eksempel i Vejle først er tid til teoriprøver sidst i august, og slet ingen tider til praktiske prøver.

Det er slemt nok for unge, der drømmer om at komme på hjul, men de bilister, der har fået en betinget frakendelse af kørekortet, risikerer at miste deres kort og deres arbejde.