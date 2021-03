Laura får endelig sin vaccination: Jeg glæder mig til at kramme min mor for første gang i et år

Ifølge Laura er hun blevet visiteret til vaccination mod covid-19 i gruppe fem af sin praktiserende læge. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det "udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19".

Hun går til ambulant behandling på Skejby Sygehus i Aarhus, og her havde hendes hospitalslæge egentlig indstillet hende til gruppe fem. Men det blev trukket tilbage, fordi Region Midtjylland ifølge Laura Svangård stoppede med at henvise alle patienter under 65 år til gruppe fem.

- Derfor gik jeg til min egen praktiserende læge, der for to dage siden kunne fortælle, at hun havde indstillet mig. Jeg sender en buket blomster til hende, lover Laura.