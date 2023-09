Lego-familie flytter dele af hestesportscenter til Fyn og sælger resten

Familien har besluttet at flytte centrets dressuraktiviteter samt hingstestation til Martofte på Fyn. I løbet af den kommende tid vil de både sælge bygninger og heste i Randbøl.

Legofamilien begrunder årsagen til flytningen og salget med, at man netop har gennemført et generationsskifte fra 3. til 4. generation og at man i den anledning også har kigget på hesteaktiviteterne i Randbøl.

- Igennem årene har Blue Hors vokset sig stor, og virksomheden har i dag mange forgreninger og forretningsområder. Nu vil vi gerne genetablere et mere enkelt setup centreret om de to områder, det hele startede med, nemlig dressursporten og avl, udtaler Kjeld Kirk Kristiansen i en pressemeddelelse fra Blue Hors.