De to parter havde lavet en forhåndsaftale om, at han skulle køre for klubben i 2024-sæsonen.

Bestyrelsen i Nordjysk Elite mener, at Leon Madsen er løbet fra aftalen, og da klubben har kæmpet med økonomien i to år, har bestyrelsen nu valgt at kaste håndklædet i ringen.

De beskriver episoden med Leon Madsen som hovedårsagen til, at alle bestyrelsesmedlemmerne har forladt bestyrelsen.