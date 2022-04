Lille Ida blev forgiftet af D-vitamin - seks år efter har forældrene stadig ikke ro i maven

Dårlig mave og opkast

Og der gik ikke længe, før den alt for høje dosis gav sig udslag hos Ida.

- Efter cirka to uger begyndte hun at få det dårligt. Hun fik dårlig mave og kastede op hele tiden.

Ida fik så store problemer med sin mave, at Lene Bruun måtte gå rundt med Ida i armene i op til 27 timer, mens hun trøstede hende, skiftede hende og gav hende rent tøj på.

- Hun kunne kun tåle én slags bleer, som var ret dyre. Dem brugte hun en pakke af på to dage, fordi hver en lyd, der kom fra hende, førte til afføring eller opkast. Et hik, et grin eller gråd, sagde Lene i 2018.

Lene og Thomas følte sig magtesløse og tog Ida med til lægen.

- Lægen sagde, at det nok var refluks (at mavesyre løber op i spiserøret, red.), og at det snart ville gå over, sige Lene Bruun.

Men inderst inde havde Lene og Thomas en fornemmelse af, at det ikke bare var refluks.

Fandt forklaringen ved et tilfælde

Tilfældigvis så Lene Bruun et Facebook-opslag med en anden kvinde i Syd- og Sønderjylland, der fortalte, at hendes datter var blevet forgiftet med D-vitamin.



Derfor ringede Lene til Giftlinjen, som ikke havde hørt om det.

Men dagen efter ringede Giftlinjen tilbage og sagde, at familien skulle skynde sig til Kolding Sygehus.