Livemusik: Følg talentkonkurrencen Quasar direkte her

At Ease er et band bestående af fire medlemmer med en fælles kærlighed for musik, og mål om at det vigtigste til en koncert er en god lytteroplevelse og et livligt sceneshow. Til en At Ease koncert kan man opleve en bred vifte af lydindtryk med udgangspunkt i upbeat R&B og en funket energi.

- Vi er så publikums- og koncertsultne og glæder os helt vildt til fredag. Det sidste år har været meget anderledes, hvor vi har fokuseret på at indspille musik i stedet for koncerter. Der er god karma i musikbranchen lige nu, hvor man gerne vil hinanden det bedste. Så jeg ønsker bare at alle har en god aften, siger Tobias Falk Andersen, forsanger i At Ease.



Frederik Damkaer