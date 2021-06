Lodsejere frygter omdiskuteret motorvej: Hyrer biolog til at finde truet dyreart

Markfirbenet med på forhandlingsbordet

Hærvejsmotorvejens endelige skæbne kan forventes at blive offentliggjort indenfor de næste par uger. Niels Flemming Hansen, der er transportordfører for Det Konservative Folkeparti (C), siger, at forhandlingerne om Hærvejsmotorvejen er tæt på en afslutning, og han undrer sig over, at beboernes biolog finder markfirbenet, når statens undersøgelse ikke gjorde.

- Jeg er nødt til at sige, at jeg stiller spørgsmålstegn ved myndighedernes undersøgelse: Hvor grundig har den i virkeligheden været? Og er der mere i området, vi skal holde fokus på, siger Niels Flemming Hansen (C).