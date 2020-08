Ny motions-trend hitter: Løb med din hund

En ny motions-trend har fået fat i syd- og sønderjyderne.

Trenden kaldes ’canicross’, og den går kort og godt ud på, at man løber med sin hund.

Motionsformen er allerede populær i England og i Frankrig, og nu er den altså også kommet til Danmark. Også i Syd- og Sønderjylland, hvor der inden for kort tid er skudt flere og flere klubber op.

Der er således nu hundeløbeklubber i Kolding, Haderslev, Sønderborg og Esbjerg. Senest er der oprettet en klub i Jelling, hvor 51 mennesker og deres hunde har meldt sig ind.

Hver uge mødes de og løber sammen med deres hunde.

To af de hunde, der er startet i løbeklubben er Jelling, er hundene Benji og Hanna. Det var deres ejer, Anita Hedelund, der har etableret løbeklubben i Jelling.

- Det betyder meget, for når man nu elsker at være aktiv med sin hund, så er det dejligt, når man kommer hjem fra arbejde, at vi alle kan komme i form og samtidig være social med andre hundemennesker, siger Anita Hedelund.

Ragne Nero er tovholder i hundeløbeklubben i Kolding. Hun mener ligesom Anita Hedelund, at det giver noget til forholdet til hunden at løbe sammen.

- Det her med at løbe med sin hund og være aktiv er super fedt. Hvis vi kan tilbyde en sundere livsstil ved at komme ud og røre sig med sin hund, så synes vi, at vi har vundet på alle måder, siger Ragno Nero, der har startet løbeklubben i Kolding.

Hvis man synes, det kan være svært at tage sig sammen til at komme ud og motionere, så er canicross en god måde at komme i gang på.

- Hvis man ikke er så god til at løbe selv, når man så bliver spændt fast til en hund, så er det noget helt andet, og det er bare en super glæde og kvalitetstid, som man har med sin hund, siger Ragne Nero.

Sarah Appel er salgs- og marketingschef i Kolding-virksomheden Virbac. Foto: TV SYD

Overvægtige hunde

Noget tyder på, at det er godt for både hundene og deres ejere at komme ud at løbe.

Forskning fra Københavns Universitet viser nemlig, at hver femte danske hund er overvægtig, og at overvægt hos både hunden og ejeren ofte hænger sammen.

Kolding-virksomheden Virbac har været med til at få motionsformen til Danmark. De forsker i hundes sundhed, og ifølge Sarah Appel, der er salgs- og marketingschef i Virbac, er hundens motion vigtig.

- Hunden får en bedre trivsel. Vi ved fra studier, at 70 procent af alle hunde har adfærdsproblemer, og det kan skyldes manglende aktivering, siger Sarah Appel.

Ifølge hende er det her kun begyndelsen på en tendens, der vil fortsætte.

- Det går kun én vej, og det er opad. Vi har kun set den spæde start. Jeg tror, det her har været en kickstart til, at vi ser mange flere canicros-løbere i fremtiden, siger Sarah Appel.