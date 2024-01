Løvehegn nedlagt - ødelæggelser for tusindvis af kroner i dyrepark

- Jeg vil sige, at det på en underlig stille måde er en surrealistisk oplevelse, at se sne være så tung, at den er i stand til at knuse hegn og træer. Jeg har faktisk ikke set noget så vildt siden stormen i 1999, fortæller Richard Østerballe.



Det betyder, at blandt andet løverne og gorillaerne holdes i et meget mindre område, end normalt. Selv for vinterperioden.

- Løverne kan heldigvis komme ud i to små løbegårde. Det kan de godt lide. Heldigvis har vi de her områder til dem. Gorillaerne må blive inde, til der er ryddet op, og til voldgraven ikke længere er bundfrossen.