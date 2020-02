Lokal folketingspolitiker får nyt ordførerskab

Efter at tidligere næstformand i Venstre, Kristian Jensen, i januar pludseligt kom med sine egne tanker om samarbejde hen over midten uden at have hørt partiet, blev han frataget alle sine poster for Venstre i Folketinget.

Derfor har Venstres folketingsgruppe nu fordelt dem imellem sig.

Det betyder blandt andet, at Christoffer Aagaard Melson, der er folketingsmedlem i Sydjyllands Storkreds, er blevet Arktisordfører.

- Jeg er stolt over tilliden og glæder mig til den nye spændende opgave, skriver han på Facebook.

Større fokus på Arktis

På Facebook fremhæver Christoffer Aagaard Melson, at blandt andet stormagternes stigende interesse og klimaforandringerne gør, at spørgsmålene om Arktis har fået meget større fokus de seneste år.

- I 2020 står vi også foran et vigtigt arbejde med at udarbejde en ny Arktisstrategi, skriver han.

Han var i forvejen Grønlandsordfører.