Lokal journalist fra Ekstra Bladet såret af skud i Ukraine

En journalist og en fotograf fra Ekstra Bladet er lørdag blevet såret af skud i krigsramte Ukraine. Det skriver avisen. Begge er uden for livsfare.

Der er tale om journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg, der stammer fra Bredballe ved Vejle.

De to blev ramt af skud, da de var udsendt af avisen i det østlige Ukraine omkring byen Ohtyrka. Her blev deres bil beskudt.

De bar begge skudsikkert udstyr, men blev ramt. De blev derefter hurtigt bragt til et hospital i området.

Ifølge chefredaktør på Ekstra Bladet Knud Brix arbejdes der nu på at få de to hjem til Danmark.

- Først og fremmest er vi selvfølgelig utroligt lettede over, at Emil og Stefan er uden for livsfare, men de er desværre blevet beskudt og er begge sårede.

- De er på et hospital, og vi arbejder selvfølgelig benhårdt på først og fremmest at få dem i sikkerhed og sidenhen evakueret, siger Knud Brix.

De to journalist har boet fast i Ukraine i to år og har rapporteret til Ekstra Bladet og andre danske og internationale medier. Den seneste tid har de dog udelukkende fungeret som Ekstra Bladets udsendte i Ukraine.

Ifølge Ekstra Bladet er avisen og JP/Politikens Hus, som ejer Ekstra Bladet, på nuværende tidspunkt i kontakt med Udenrigsministeriet.

De arbejder sammen med et eksternt sikkerhedsfirma om at få evakueret de to journalister.

- Det er klart, at vi på Ekstra Bladet og i JP/Politikens Hus har forberedt os grundigt på, at der selvfølgelig desværre i en krig kan ske ubehagelige ting, og vi arbejder sammen med et sikkerhedsfirma og relevante eksperter og i øvrigt også Udenrigsministeriet om at få de to hjem, siger Knud Brix.

Stefan Weichert siger på vegne af de to, at de er ved godt mod.

- Vi er glade for at være i live. Vi er ved godt mod omstændighederne taget i betragtning og håber, at vi snart kan komme hjem, siger han til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at de ikke har yderligere kommentarer.

De tos familier er blevet underrettet, men familierne ønsker ifølge Ekstra Bladet ikke at blive kontaktet af pressen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver på Twitter, at han er blevet orienteret om, at de to journalister er blevet beskudt.

- En hæslig påmindelse om de farer, journalister i Ukraine hver dag udsætter sig for, for at dokumentere krigens rædsler. Mine tanker er hos de to, deres pårørende, skriver ministeren.