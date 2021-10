Lokal køkkenchef konkurrerede med kartoflen

Flere kartofler på bordet

I alt seks dommere havde sat sig til rette ved dommerbordet, og en af dem var den tidligere Michelin-kok Per Mandrup, som også var arrangør af konkurrencen. Han understreger vigtigheden i at fokusere på den mangeformede rodfrugt.

- Kartoflen har brug for at få en renæssance af flere årsager. Blandt andet fordi den er ret sund, og den er meget mangfoldig i sin anvendelse. Hvis vi kigger på klimadagsordenen, så er den meget klimavenlig i forhold til, for eksempel, ris og pasta, siger Per Mandrup, og det betyder noget.

- Det er vigtigt for os, for vi er måske lidt et kartoffelland, hvis man kan tillade sig at sige det sådan, og hele vores sundhedsprofil ændrer sig væsentligt, når vi bliver ved med at spise meget ris og pasta. Så hvis vi kan få kartoflen på dagsordenen, så tænker jeg også, at vi kan gøre noget, der er lidt sundere for alle, siger Per Mandrup.

Udenfor top tre

Efter tre retter, servering og rengøring blev de seks kokke bedømt. For Mikkel Klintmann blev det i dag til en placering uden for top tre.

Mikkel Klintmann præsenterede denne menu til Kartoffelprisen 2021:

• Forret: Stuvede Darling kartofler med stør - Dampet sandart - Plenty kartoffelkompot med kål og æble - Justbake spaghetti med kaviar - Pakke med kartoffelcreme

• Hovedret: Glaserede Darling kartoffel med svampe - Mos med Knalling og Kongeå Kylling - Gratineret sprød kartoffel og sauce på ristet kartoffel.

• Dessert: Kartoffelis. - Sprød kartoffel med bagt marcipan - Æblepuré - Stegte æbler - Kantarrelsauce - Chokolademousse med kartoffel.