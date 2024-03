Lokal maler åbner sit atelier og tjener millioner

- Folk er bare væltet ind, det har været helt vildt, siger den efterhånden noget trætte maler.

Der er også løbet nogle malerier ud, og nogle basseører ind.

- Aftenen før vi åbnede havde vi et preview, hvor vi inviterede folk, der tidligere havde sagt, at de gerne ville købe et værk. Der fik vi udsolgt. Så måtte vi hente nogle værker ind, jeg egentlig har lavet til en udstilling i New York, der er blevet udsat, og de blev også udsolgt, og så måtte vi hente endnu flere, fortæller Ole Aakjær.