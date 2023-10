Lokal MF'er foreslår kropskameraer efter meget omtalt dokumentar

- Vi ser tit brudstykker af videoklip, som kan være taget ud af en sammenhæng, som florerer på nettet. Her vil det give en mulighed for at afdække, hvad der skete, siger retsordføreren.

SF'eren mener, at kropskameraer på politiets uniforme vil kunne forebygge sager som den, der bliver omtalt i dokumentaren.

- Jeg synes både for borgeren og politiets skyld, så kan man få bedre mulighed for at dokumentere hele forløbet, siger hun.