Lokal MF'er kalder integrationsminister i samråd i Sandvad-sagen: - Beboerne skal flytte

- Jeg har derfor indkaldt Mathias Tesfaye i samråd. Når en helt ny advokatundersøgelse lavet for Vejle Kommunen har slået fast, at Udlændingestyrelsens anvendelse af Center Sandvad er i strid med lejeaftalen, så vil jeg meget gerne høre, hvordan ministeren kan forsvare ikke at flytte beboerne på centeret med det samme, siger Christoffer Melson til TV SYD.

Vejle Kommune har efter flere måneders uoverensstemmelser med Udlændingestyrelsen om beboersammensætningen på asylcenteret fået advokatfirmaet Kromann Reumert til at lave en juridisk vurdering af lejeaftalen.