Lokalavis får ny mand i spidsen

Det skriver Vejle Amts Folkeblad i en pressemeddelelse.

Det er en erfaren herre, som Vejle Amts Folkeblad får i spidsen. Peter Hagmund-Hansen har både ledererfaring som redaktionschef på Fyens Stiftstidende og chefredaktør på Helsingør Dagblad.

- Jeg har lært medarbejderne i både Vejle og Fredericia at kende som dygtige, engagerede, hårdtarbejdende mennesker, der kerer sig om både journalistikken og om hinanden. Derfor ser jeg store muligheder i at få skabt endnu mere samarbejde på tværs af de to mediehuse, siger Peter Hagmund-Hansen.

For nyligt kunne Peter Hagmund-Hansen fejre 25-års jubilæum i JFM, som Vejle Amts Folkeblad er del af.