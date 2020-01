Lokale brandfolk har haft en travl nytårsnat

Tidligt nytårsmorgen ser det på mange fronter ud til, at det har været en forholdsvis fredelig nytårsaften og -nat med få voldsomme ulykker. Dog har brandfolkene i TV SYDS område haft en travl nytårsaften og nat.

Trekantområdets Brandvæsen skriver i et tweet, at de har måttet rykke ud 27 gange inden for 2,5 time efter midnat. Dog har det for det meste været brande af mindre karakter som containerbrande og brande i skraldespande.

Sydøstjyllands Brandvæsen oplyser, at de har været rykket ud til 15 brandslukninger i Horsens og Hedensted Kommuner.

Syd- og Sønderjyllands Politi melder også om en aften og nat med mange slukninger af brændende containere og lignende mindre brande.

TRAVLHED I TREKANTBRAND



Det har været en travl aften i trekantbrand med 27 udkald indenfor 2,5 timer. både for brandfolkene på gaderne, men også for operationcentret der har skulle håndtere de mange opkald. — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) January 1, 2020