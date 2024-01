Lokalplaner for kolonihaver er nu vedtaget i byråd

Indtil nu har kolonihaveloven været gældende. Ifølge den må kolonihaveejere have 30 kvadratmeter bebyggelse. Men ni ud af ti kolonihavehuse i Vejle Kommune har bygget hus og småbygninger, der langt overskrider de mål.

De vedtaget lokalplaner lemper blandt andet reglerne for bebyggelse.

Det betyder nu, at en grund på under 300 kvadratmeter må have op til 50 kvadratmeter under tag, mens grunde over 300 kvadratmeter må have op til 80 kvadratmeter.

Hvordan lokalplanen skal implementeres i forhold til eksisterende byggeri, der overskrider lokalplanen skal afgøres individuelt.